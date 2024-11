Reprodução/Instagram Isabel Veloso

A influenciadora digital Isabel Veloso , diagnosticada com câncer, compartilhou uma situação delicada com os seguidores nesta quarta-feira (13) por meio dos stories do Instagram. A jovem de 18 anos revelou que, apesar de ter sido contratada para trabalhar em uma farmácia no início de 2023, foi demitida apenas dois dias depois de começar, logo após contar sobre o diagnóstico.

Durante uma interação com os seguidores, Isabel foi questionada se já havia trabalhado formalmente antes da gravidez e da produção de conteúdo. Ela respondeu de forma breve, dizendo que trabalhou por dois dias em uma farmácia, mas foi demitida após compartilhar o diagnóstico.





“No segundo dia eu relatei que tinha câncer e que não tinha cura (foi logo quando eu soube do meu diagnóstico esse ano). Me mandaram embora… insinuando que uma pessoa assim não dava lucro. Acontece”, contou Isabel, com um tom de desabafo. A situação gerou reações divididas entre os internautas.

Alguns expressaram solidariedade à influenciadora, enquanto outros demonstraram ceticismo quanto à veracidade da história. “Não sei o porquê, mas não consigo acreditar nas coisas que ela posta”, escreveu um seguidor, enquanto outro ironizou: “Aí ela viu que daria mais lucro vir pra internet contar historinha pra boi dormir.”

Isabel, que está grávida de mais de 20 semanas, já havia falado anteriormente sobre os desafios de tratar o câncer enquanto espera a chegada do filho. Em outubro, ela anunciou que optou por fazer quimioterapia, com o objetivo de ver o filho crescer.

No Brasil, existem normativas que protegem empregados com doenças graves, como o câncer. No entanto, a legislação permite que a demissão ocorra desde que o motivo não esteja relacionado diretamente à condição de saúde do funcionário. Caso contrário, trata-se de uma demissão discriminatória, o que permite ao empregado ingressar com uma ação trabalhista.