Instagram/@virginia 13/11/2024 Virginia exalta relação com a sogra Poliana ao desejar feliz aniversário





Nesta quarta-feira (13), Virginia Fonseca emocionou os seguidores com uma homenagem de aniversário para sua sogra, Poliana Rocha , esposa de Leonardo e mãe de seu marido, Zé Felipe.

Na publicação, Virginia expressou seu carinho e destacou a forte ligação entre as duas. “Segunda mãe, irmã, amiga”, escreveu ela ao lado de uma foto das duas juntas.





“Hoje o dia é todo dela, Poliana. Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade! Desde que conheci o Zé, você sempre esteve ao meu lado, nos bons e nos maus momentos. Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra como você, uma verdadeira segunda mãe, amiga e irmã. Sei que sempre podemos contar uma com a outra”, disse.

Virginia também desejou um ano de bênçãos para Poliana. “Saiba que estarei sempre aqui para o que você precisar. Que Deus abençoe sua vida com saúde, amor, sucesso e paz. Te amamos muito, curta seu dia, você merece o melhor do mundo!”, finalizou.

A aniversariante, emocionada, respondeu ao carinho de Virginia: “Te amo muito! Gratidão por nossa amizade, cumplicidade e amor... Acima de tudo!”.