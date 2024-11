Foto: Villa Mix Leonardo: cardiologista solicita bateria de exames





Um documento divulgado na noite desta quarta-feira (13) determinou que o nome do cantor Leonardo seja removido do Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições Análogas à Escravidão , conhecido como "lista suja" do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atualizado em outubro com 176 nomes.

“Defiro o pedido liminar para determinar a imediata exclusão do nome do requerente no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo. A medida deverá ser cumprida pela União até 20/11/2014 e perdurará até o trânsito em julgado destes autos,” afirma o documento.

Leonardo explicou que seu nome foi vinculado à lista após uma fiscalização do MTE na fazenda Lacanca, em Jussara (GO). Segundo o cantor, ele havia alugado o espaço para o cultivo de soja e milho e não tinha conhecimento sobre os trabalhadores envolvidos na operação.

Pronunciamento

“Muito surpreso e muito triste por meu nome estar sendo vinculado no meio, televisão, rádio e internet, quero dizer que em 2022 eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja e milho, sei lá, o que ele quisesse, se eu estou arrendando a fazenda para ele, e ele tem direito de plantar o que quiser.

E nisso, surgiu funcionários nessa fazenda que arrendei, que não conheço, nunca ouvi falar, nunca vi, e de repente fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, com todo respeito a vocês, fui muito recebido lá na minha fazenda, e foi lavrada uma multa pra mim, que sou o proprietário da fazenda, mas não da fazenda Talismã, mas sim da fazenda Lacanca, que eu arrendei para ser plantada soja.

Até aí, a gente respeita o MP. Essa multa veio pra mim veio e a gente acertou tudo, inclusive, já está arquivada, pagamos a multa e não conheço quem estavam lá nessas casinhas, quem os colocou nessas casinhas.

Gente, eu já plantei tomate, eu sei como é, a vida e difícil lá. E eu, do meu coração, jamais faria isso, acho que há um equívoco muito grande com a minha pessoa, o Brasil inteiro sabe como eu sou, da idoneidade que tenho, graças a Deus, meu pai com a minha mãe que me deixaram tudo, e eu estou dizendo pra vocês, eu não me misturo nessa lista aí que eles fizeram de trabalho escravo, sou totalmente contra esse tipo de coisa, e serei sempre.”