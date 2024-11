Reprodução/Instagram oficial Prince and Princess of Wales Kate e William

Aparentemente, a princesa de Gales, Kate Middleton, teria confidenciado uma questão íntima do marido, o príncipe William, durante uma aparição pública no último domingo (10).

Segundo as informações do jornal The Sun, o momento aconteceu em uma conversa com Sophie Wessex em um evento público. O tabloide contratou a especialista em leitura labial Nicola Hickling para saber sobre qual era o teor da conversa entre as duas.

A princesa de Gales teria elogiado o novo visual do marido, que tem adotado o uso de barba mais recentemente. Sophie teria perguntado à Kate se ela "gosta de barba". A monarca então confirma e responde: "Acho bem excitante". Sophie então ri e diz: "Vocês estão melhores agora".

Enquanto Kate elogia o novo estilo do marido, a filha do casal, Charlotte, de 9 anos, não curtiu. William revelou recentemente à imprensa britânica que a filha chegou a chorar quando o viu pela primeira vez.

Por conta da reação da pequena, ele optou por raspar. Nesta segunda tentativa de mudar o visual, no entanto, a filha aprovou: "Deixei crescer de novo e a convenci de que ficaria tudo bem".