Nesta quarta-feira (13), uma equipe do Globocop , da TV Globo de Minas Gerais , passou por um grande susto durante a transmissão ao vivo do MG1. Durante a cobertura do trânsito, um pombo atingiu o helicóptero, fazendo a aeronave balançar e assustando o repórter Lucas Franco . Após o incidente, a equipe precisou realizar um pouso de emergência.

O vídeo do momento, que rapidamente viralizou nas redes sociais, mostra o repórter interrompendo sua fala devido à colisão. A transmissão, que estava ao vivo, foi imediatamente retomada por Aline Aguiar , no estúdio, que tranquilizou o público.





"Estávamos com o Lucas Franco no Globocop, mas ele teve que interromper a informação porque um pombo bateu no helicóptero e, por segurança, a equipe precisou fazer um pouso. Já pousaram e está tudo bem, todos estão bem.”

Lucas também usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores : “Oi, pessoal! Estamos todos bem, pousamos em segurança. Como a Aline explicou no MG1, um pombo atingiu o helicóptero.”