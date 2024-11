Divulgação Katarina Harmony





A Escola de Samba Acadêmicos da Abolição anunciou com entusiasmo nesta quarta-feira (13) sua nova rainha de bateria. A escolhida é a jovem empresária francesa Katarina Harmony, de 26 anos, que recebeu o convite da direção da escola com grande alegria e se prepara para assumir o reinado.



Nascida e criada na França, onde ainda reside, Katarina já tem data marcada para chegar ao Brasil ainda este mês, pronta para brilhar no Carnaval de 2025. “Representar a Acadêmicos da Abolição é um momento de muita emoção para mim. Como francesa e filha de brasileira, me sinto profundamente honrada por desfilar em uma escola que se apresenta na Intendente Magalhães", celebrou.

Ela segue dizendo. "Muitas vezes, o foco do público está nos desfiles da Sapucaí, mas o carnaval se espalha por todo o Rio de Janeiro. Na Intendente Magalhães, vemos também um verdadeiro espírito de união e luta das escolas para colocar o carnaval na rua e conquistar o tão sonhado título. É uma dedicação de apaixonados por manter essa festa popular viva e em crescimento ano após ano,” declarou.

O presidente de honra da agremiação, José Luis Escafura também comemorou o momento. “Ela é francesa com alma de brasileira; brincamos dizendo que nasceu no país errado. Vemos o quanto ela ama essa cultura e se esforça para viver cada momento da festa sempre com humildade, respeito e alegria".

E finaliza: "Ela faz aulas de samba para aprimorar o bailado, treina para melhorar o condicionamento físico e está em contato constante conosco para saber como está sendo preparada a apresentação de 2025. Temos certeza de que escolhemos uma grande rainha para nos representar. O samba não tem fronteiras; o que vale é o amor, e isso Katarina tem de sobra”.





Divulgação Katarina Harmony