TikTok/@ohheychanel Atriz desaparecida há duas semanas é achada, após apelo da família





Após duas semanas desaparecida, a atriz Chanel Maya Banks, que participou de três episódios da série Gossip Girl , foi localizada, de acordo com o site norte-americano TMZ . A polícia confirmou que ela foi encontrada sem ferimentos.

Os detalhes sobre o local exato onde Chanel foi encontrada e as circunstâncias do desaparecimento ainda não foram divulgados.

A prima de Chanel, Danielle-Tori Singh, e sua mãe, Judy Singh, viajaram até a Califórnia para ajudar nas buscas.

No início das investigações, a polícia fez uma checagem de bem-estar no apartamento de Chanel, em Los Angeles. Embora encontrassem seus pertences e seu cachorro, não havia sinais de sua presença no local.

Desaparecimento

O desaparecimento de Chanel gerou grande preocupação na família, que iniciou uma campanha de arrecadação no GoFundMe para financiar as buscas.

Em um texto publicado na plataforma, os familiares revelaram que Chanel estava morando com o marido há um ano, e ele se tornou o principal suspeito, pois não estava cooperando com as investigações.