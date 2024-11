Instagram/@fragaronaldo 12/11/2024 Vera Fischer está agitando as redes sociais





Vera Fischer está agitando as redes sociais ao resgatar faixa como Miss Brasil, título que conquistou há 17 anos, em 1969.

Nesta terça-feira (12), Ronaldo Fraga fez uma emocionante homenagem à atriz em suas redes sociais, relembrando sua trajetória marcante.

Ele escreveu: “Quantas vidas cabem em uma só? Na de @verafischeroficial, com certeza, muitas! Aos 17 anos, vinda de Blumenau, ela foi eleita Miss Brasil em 1969. Em seguida, se tornou estrela das pornochanchadas, um ícone dos anos 70, e se consagrou como sex symbol, quebrando recordes de vendas em revistas masculinas. Brilhou nas novelas da Globo, no teatro, no cinema e, hoje, continua mais linda e iluminada do que nunca! O que é a energia dessa mulher chamada Vera Fischer, meu Zeus?"

Fraga também expressou seu carinho pessoalmente, dizendo: "Ela é ela, suas histórias e suas circunstâncias. Não se arrepende de nada. Ontem, fui recebido em sua casa para a prova do figurino de um projeto lindo, no qual me sinto muito honrado em vestir essa estrela. Vera, Verinha, Verão, eu te amo!"

Os seguidores encheram os comentários de elogios: “Sensacional, mestre! 😍😍😍 Que registro fenomenal!”, “Viva Vera Fischer!! E viva Ronaldo Fraga!! Lindas fotos transbordando de energia!”, “Vera fica cada dia mais linda 😍 Ela mostra como o tempo pode ser amigo e trazer novas nuances de beleza. Talentosíssima! Não consigo pensar na história da TV e do cinema brasileiros sem ela!”