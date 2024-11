Reprodução/Instagram Skai Jackson ficou famosa por participar da série "Jessie"

A atriz Skai Jackson , que ficou famosa nos anos 2000 e 2010 por participar das séries da Disney Channel , anunciou que nesta terça-feira (12) que está grávida de seu primeiro filho.



A informação, no entanto, vem três meses após a artista de 22 anos ser detida sob a suspeita de agredir o próprio namorado. Em entrevista à Peolple , Skai afirma: "Estou empolgada para começar esse novo capítulo da minha vida — abraçando a maternidade e mergulhando em novos projetos como atriz. Estou extremamente feliz!"

Skai está grávida do relacionamento da atriz com o namorado, que até o momento não teve sua identidade revelada.

Em agosto, a jovem foi presa acusada de agredir o companheiro, após uma discussão no Universal Studios CityWalk, uma parte do complexo de parques na Califórnia.

O caso foi arquivado em setembro pelas autoridades, após analisarem as câmeras de segurança do local. Segundo a polícia, nenhuma arma foi encontrada no local e não havia ferimentos identificáveis.

A assessoria da atriz esclareceu na época: "Skai está aliviada que a investigação revelou que tudo não passou de um mal-entendido". O TMZ informou na época que a jovem estaria noiva e esperando um filho.