Reprodução/Instagram Antes e depois da Gkay

A influenciadora digital Gessica Kayane , mais conhecida como Gkay , tem chamado a atenção pela mudança na imagem pessoal e por expor menos sobre a vida privada nas redes sociais. Essa nova fase reflete uma busca por autenticidade e um amadurecimento, especialmente após a decisão de remover parte dos procedimentos estéticos que realizou ao longo dos anos.

Em entrevista à Quem, Gkay explicou que a mudança foi motivada pela chegada dos 30 anos, quando sentiu que era o momento de se reinventar. Ela ressaltou que, ao longo do tempo, foi desenvolvendo uma visão mais crítica sobre sua imagem e seus objetivos, o que a fez adotar uma aparência mais natural.





A decisão de reduzir os procedimentos estéticos foi uma etapa importante na transformação de Gkay, que confessou já não se reconhecer nas fotos devido ao excesso de preenchimentos faciais. "Acho que exagerei muito nos procedimentos, nessas transformações. Chegou ao ponto de eu perder minha identidade", revelou.

"Quando mais jovem, a gente vai fazendo as coisas sem ter muito cuidado. Hoje faço procedimentos, faço botox, laser, mas me vejo muito mais como eu sou. Estou muito mais feliz assim, me reconheço muito mais. Acho que o público também aceita mais a gente quando vê que a gente está feliz", acrescentou.

Segundo ela, a retirada dos preenchimentos fez com que se sentisse mais conectada consigo mesma e foi bem recebida pelo público, que, segundo ela, percebe sua felicidade nessa nova fase. “Admiro muito mais a minha beleza do jeito que está, sem um milhão de litros de ácido hialurônico”, desabafou.