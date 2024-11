Reprodução Tatá Werneck aponta o trabalho do marido após critica: 'Exige que ele beije mulheres'

A humorista Tata Werneck comentou pela primeira vez sobre a polêmica da publicidade envolvendo a "facilitação" do salário-maternidade . Em abril deste ano, a comediante e outros grandes nomes da mídia, como Claudia Raia e Viih Tube, fizeram publicidade para uma empresa que prestava o serviço de sacar o benefício, sendo cobrada um percentual sob o valor retirado. Entretanto, o serviço é feito de forma simples e sem custos adicionais no site oficial do governo.



A apresentadora comentou o caso através de sua conta no X, antigo Twitter. Um fã a questiona em uma publicação com um print do caso, datado em 19 de abril deste ano. Tata então responde: "Pois é, vou finamente falar sobre isso: eu tinha uma equipe que estava comigo há mais de 10 anos e eles me disseram que era algo para ajudar mulheres grávidas. Algo que faria de graça. Não me defendi na época porque a pessoa que cuidava de mim tinha acabado de ter bebê. Mas rompi com eles depois de 10 anos por terem me colocado nessa roubada".

Um outro seguidor, após a resposta da comediante, disse: "Feliz por você responder sobre isso agora. Essa propaganda foi algo bem difícil de defender na época e até hoje, sabia que tu reconheceria".

Tata então explica que tinha vontade de cometar sobre o assunto desde a época em que ocorreu: "Eu quis MUITO responder na época. Sofri para caralho com isso. Mas não quis expor pessoas que eram minhas amigas e uma tinha acabado de ter bebê. Eu não faço coisas erradas voluntariamente. Eu me preocupo demais c minha imagem e se estou ou não fazendo um desserviço. Nunca faria se soubesse do que se tratava. Eu nunca vou fazer nada errado pôr dinheiro fácil. Tenho total consciência da minha responsabilidade. E por isso mudei toda minha equipe".

Um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas foi a participação da sociality e influenciadora digital Narcisa Tamborindeguy e a cantora e também influencer Inês Brasil no programa Lady Night, apresentado pela humorista Tata Werneck. O sucesso nas redes foi tamanho que nesta sexta-feira (8), a empresa Ipiranga fez uma campanha publicitária com as duas, seguindo a dinâmica vista no programa. Entretanto, isso parece que não agradou totalmente Tata.

A humorista veio às redes sociais comentar o que achou da campanha publicitária. No X, antigo Twitter, Tata repostou uma publicação que dizia: "Obrigado Tatá Werneck por ter feito esse encontro!". A comediante então responde: "Obrigada :) e obrigada @ipiranga pelo total descaso e cara de pau comigo. Me orçaram e sequer me deram retorno e ainda comentam na minha página. Aí pegam as reações que fiz e copiam pq não quiseram me pagar. Bem parasitas vocês".