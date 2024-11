Reprodução/redes sociais A apresentadora mostrou o seu descontentamento nas redes sociais

Um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas foi a participação da sociality e influenciadora digital Narcisa Tamborindeguy e a cantora e também influencer Inês Brasil no programa Lady Night, apresentado pela humorista Tata Werneck . O sucesso nas redes foi tamanho que nesta sexta-feira (8), a empresa Ipiranga fez uma campanha publicitária com as duas, seguindo a dinâmica vista no programa. Entretanto, isso parece que não agradou totalmente Tata.



A humorista veio às redes sociais comentar o que achou da campanha publicitária. No X, antigo Twitter, Tata repostou uma publicação que dizia: "Obrigado Tatá Werneck por ter feito esse encontro!". A comediante então responde: "Obrigada :) e obrigada @ipiranga pelo total descaso e cara de pau comigo. Me orçaram e sequer me deram retorno e ainda comentam na minha página. Aí pegam as reações que fiz e copiam pq não quiseram me pagar. Bem parasitas vocês".

A influenciadora Barbit então comentou defendendo a marca dizendo que estava feliz por Inês Brasil estrelar uma campanha como essa: "Kkkkk porque você precisa MUITO desse dinheiro né Tata? O tanto de orçamento que respondemos e nunca tem retorno nesse meio de publicidade… Feliz pela Inês Brasil que ganhou uma bolada de dinheiro com essa publi ❤️ ela, sim, pode precisar disso né, visto que só a ridicularizam às vezes".

Tata, no entanto, explica que ficou feliz por Narcisa e Inês estrelarem a campanha, mas que não acha certo contratarem uma atriz para fazer seus trejeitos e reações no vídeo: "Meu amor feliz demais pelas duas! Não polemize o que não tem. Já inclusive postei que espero que eles tenham sido dignos de pagar bem a Inês. A questão eh usar uma ideia que tive no meu programa e dirigir a atriz para fazer minhas reações porque não quiseram me pagar. E sequer me deram retorno e comentaram num post que fiz como se eu fizesse parte da campanha".

Em outra resposta, Tatá mostra que o que incomodou foi que a marca comentou em seu perfil no Instagram, como se ela também tivesse sido contratada para a campanha. Em uma publicação em seu Instagram, o Ipiranga escreveu: "Ai que tataverso, graças a deus". Nas respostas, Tata disse: "@ipiranga pedi gasolina, ganhei comentário. Esse vídeo é delas mandando carinho, não é divulgação da campanha não. Olha a cara de pau rs".