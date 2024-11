Maria Marcal participa da 24 edição do Teleton no SBT A 24ª edição do Teleton acontece nos dias 8 e 9 de novembro, reunindo grandes nomes da TV Globo como Maisa, Xuxa Meneghel, Eliana e Fátima Bernardes. O evento, que contará com Celso Portiolli como padrinho e Virginia Fonseca como embaixadora, promete ser uma celebração significativa para a causa da AACD. O evento, que busca arrecadar R$ 35 milhões para garantir a qualidade dos […]O post Maria Marcal participa da 24 edição do Teleton no SBT apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Maria Marcal participa da 24 edição do Teleton no SBT