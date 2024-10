Reprodução: Instagram Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou uma foto nesta quarta-feira (30) homenageando a cantora Gabily , que está completando 29 anos. Entretanto, uma coisa chamou atenção: a artista já teve um affair com o jogador de futebol Neymar, atual namorado de Bruna e pai da sua filha, Mavie.



Os fãs da cantora aproveitaram o dia para comemorar e enaltecer a artista. Ela já assumiu que viveu um breve romance com o atleta às escondidas, mas que, atualmente, possui uma boa amizade com o craque e sua namorada.

Gabily está na Arábia Saudita, país em que Neymar vive com Bruna. Em um Story publicado no Instagram, a cantora compartilhou uma foto com a influenciadora. Já em outro, ela surge ao lado de diversas pessoas além de Bruna, e com Mavie em seu colo.

Polêmica

Recentemente, a cantora foi alvo de ataques na internet após ela publicar um vlog da volta de Neymar aos campos após quase dois ano parado por uma lesão. O ponto que chamou atenção foi quando Gabily chama Neymar de “mais lindo” e “melhor do mundo”.

"Quem é o mais lindo que voltou a jogar hoje? O melhor do mundo? Ele mesmo”, disse a funkeira. A publicação foi compartilhada pelo atleta e pela namorada. Ela ainda comemorou: "O Homem está de volta e eu chorando. Muita luta, ele venceu o processo. Você é um guerreiro, vamos em frente! Te amamos”.