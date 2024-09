Reprodução: Instagram Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme desabafou sobre algumas dificuldades após o nascimento da filha Pilar. A apresentadora contou que a primogênita ficou com Victor Sampaio, pai da garota, enquanto a artista cobriu o Rock in Rio 2024.

Sobre isso, ela afirmou ter ficado receosa de não poder participar do festival por conta da maternidade: "O Rock in Rio achei que não fosse rolar. Como eu ia deixar a minha filha? E aí o pai disse que eu precisava fazer este trabalho que era só organizar direitinho", explicou.

"Ele não ficou sozinho com ela, tínhamos ali uma rede de apoio. É importante deixar o pai a ser pai e lá foi ótimo! Trabalhei e me diverti", expressou. "Me perguntaram muito isso [sobre a filha] Será que alguém perguntaria para o pai com quem a Pillar está quando ele sai sozinho", opinou ela a respeito da diferença de tratamento entre pais e mães.

Não foi um mar de rosas

Fernanda Paes Leme entrou em detalhes sobre como foi a gestação de Pilar. "Não foi tudo lindo e tudo maravilhoso. É uma construção, mesmo. Ainda existe esse machismo. Eu e o Victor fomos nos ajustando para chegar em um lugar [de mais equidade]", argumentou.

