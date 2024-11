Reprodução/Instagram Rose Miriam e Gugu

Rose Miriam Di Matteo , 61, mãe dos três filhos de Gugu Liberato (1959-2019), respondeu às especulações sobre a sexualidade do apresentador. Ela havia feito um post de homenagem ao comunicador no Dia de Finados.

O comentário de Rose foi uma resposta a internautas que trouxeram à tona rumores sobre um possível relacionamento entre Gugu e Thiago Salvático , um chefe de cozinha, além de questionarem o testamento deixado por ele.





Um dos internautas questionou: "Será que você foi amada o quanto merecia? Depois do caso do Salvático e do testamento, você merecia muito mais." "Gugu não era gay?", perguntou outra.

Em resposta, Rose afirmou que esperava mais do relacionamento com Gugu. “Eu esperei mais, muito mais mesmo! Mas não foi possível ele oferecer tudo o que eu almejava", desabafou.

A médica também respondeu aos comentários sobre ter sido deixada de fora do testamento de Gugu. Ela ressaltou a gratidão pelos três filhos que tiveram juntos e pela casa em Alphaville, que ele lhe deixou.

"Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu seria eternamente grata", escreveu Rose.

Na homenagem, Rose Miriam expressou mais uma vez seu carinho pelo apresentador, que faleceu em novembro de 2019. "Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade... Que saudade doída...", declarou.