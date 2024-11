Reprodução Repórter da Record comete gafe ao vivo ao entrevistar mulher: 'Está de quantos meses?'

Rafael Cabral, repórter da TV Guararapes, afiliada da TV Record no Recife, viralizou nesta terça-feira (5) após cometer uma gafe ao vivo. O jornalista se confundiu ao presumir que a entrevistada estava grávida e perguntou a ela quantos meses de gestação tinha.

Na transmissão do jornal, Rafael Cabral apareceu em uma tomada ao vivo durante a cobertura das manifestações contra um projeto de lei que quer obrigar motoristas a pararem o ônibus quando houver pessoas em cima do veículo, "surfando". Embora essa prática arriscada coloque a vida das pessoas em perigo, a medida enfrenta críticas.

Ao conversar com uma mulher parada no ponto de ônibus, Rafael cometeu o equívoco de supor que ela estava grávida. "Tem uma senhora que está grávida aqui. Ô, minha amiga, está com quantos meses, hein?", questionou o jornalista. "Tô não", respondeu a mulher, visivelmente constrangida.

Ao perceber o mal-entendido, Rafael Cabral optou por seguir com a entrevista sem dar atenção ao deslize.

Repórter comete gafe ao vivo ao afirmar que mulher está grávida. pic.twitter.com/0JirOftuLX — perrenguematogrosso (@perrenguemt) November 5, 2024

Nas redes sociais, porém, o jornalista demonstrou constrangimento pelo erro. "Ave Maria! Pensei que nunca ia acontecer comigo, mas aconteceu ao vivo. Aprendi", declarou. "De certa forma, eu já até me desculpei com a moça. Todo mundo tá sujeito a isso", acrescentou.

Entre os internautas, a falha repercutiu e virou motivo de piada. "Acontece nas melhores entrevistas", escreveu uma usuária no X, antigo Twitter. "Eu entrava na academia no mesmo dia haha", comentou outro.