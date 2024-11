Reprodução Giselle Itié revela que o ex sentia nojo de ter relações com ela durante a gravidez

A atriz Giselle Itié revelou detalhes inesperados sobre a vida íntima durante a participação no podcast Exaustas, de Samara Felippo e Carolinie Figueiredo. Na conversa sobre sexualidade, a artista revelou que seu ex tinha nojo de ter relações sexuais com ela durante a gravidez.

A veterana contou que a gravidez foi fruto de uma recaída com o ex, o ator Guilherme Winter. Devido à gestação, o então casal tentou dar uma nova chance para o amor, entretanto, particularidades do rapaz afetaram a vida íntima dos dois.

"Eu falei, já que veio de um flashback, vamos voltar, né? Vamos tentar fazer acontecer. E a gente tentou, mas ele sentiu muito nojo do meu corpo, ele falou isso, sentia nojo de algum cheiro que exalava", disse ela.

Giselle relembrou que durante a gravidez teve muito desejo sexual e que a rejeição do ator a fez buscar novos parceiros. "Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto", enfatizou.

Foi neste contexto que Giselle experienciou novas sensações de prazer, como o squirt, quando a mulher esguicha um fluido pela vagina durante um orgasmo intenso. "Foi aí, grávida, que tive meu primeiro squirt (ejaculação feminina)", contou.

A atriz também recordou que, durante a gravidez, percebeu que os homens tinham receio das relações sexuais, temendo que algo pudesse prejudicar a gestação. "Fui uma grávida, acredito que como todas nós, muito tesuda. Tem pais que têm medo que vai estourar a bolsa. Gente, só se o cara tiver um pinto com mais que 25 centímetros e um bisturi na ponta", debochou.

Por fim, Giselle contou que atualmente, solteira, está com a vida sexual parada e disse se sentir culpada por não transar muito. Ela ainda aconselhou os homens a darem mais atenção para mulheres gestantes. "Ela querendo, por favor, faça o serviço", disse.