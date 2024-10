Reprodução: Instagram Monsters of Rock irá comemorar 30 anos

O Monsters of Rock , evento conhecido por enaltecer artistas e bandas do rock 'n roll, anunciou a data de sua próxima edição: 19 de abril de 2025 (sábado). O festival terá como tema os seus 30 anos e acontecerá em São Paulo, no Allianz Parque.



A venda de ingressos começará nesta sexta-feira (1º), às 10h, no site Eventim. Para aqueles que forem comprar presencial, deverão se deslocar até a bilheteria do estádio localizado na Zona Norte da cidade.

Gigantes do heavy metal, como Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Quensrÿche, Opeth e Stratovarius vão se apresentar no festival . De acordo com informações do evento, os portões estão previstos para abrir às 10h. Já os shows podem começar às 11h45.

Serviço : Monsters of Rock. Quando : 19 de abril de 2025. Onde : Allianz Parque (SP). Horário de entrada : previsto para às 10h. Horário dos shows : previsto para às 11h45. Classificação etária : 14 anos. Menores de 14 anos só podem comparecer ao vento se acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.

Valor dos ingressos

Pista premium : R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia-entrada). Pista : R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia-entrada). Cadeira inferior : R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada). Cadeira superior : R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia-entrada).

Backstage Mirante : R$ 2.800 (inteira) e R$ 2.210 (meia-entrada). Fanzone Pista Premium : R$ 2.400 (inteira) e R$ 1.810 (meia-entrada). Fanzone Cadeira Inferior : R$ 2.000 (inteira) e R$ 1.610 (meia entrada).

Bilheterias físicas

Para aqueles que forem comprar presencialmente, no dia 1º de novembro, o endereço será na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B (Allianz Parque). Já nos dias posteriores, a bilheteria ficará na Rua Palestra Itália, 200 – Portão A. Em ambos os locais, o horário de funcionamento é de terça a sábado, das 10h às 17h.

Entenda melhor os ingressos VIPs

A modalidade VIP se concentra nos seguintes ingressos: é dividida em dois tipos de ingressos. Os preços do VIP - Backstage Mirante são: R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia-entrada). Mirante Backstage Pack - R$ 1.620 (inteira) e R$1.620 (meia-entrada). Valor total da inteira: R$ 2.800 e valor total da meia: R$ 2.210.

Os valores do VIP - Fanzone variam de acordo com o setor ( pista premium ou cadeira inferior ). Caso seja o primeiro, R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia-entrada). Fanzone Pack - R$ 1.220 (meia-entrada). Valor total da inteira: R$ 2.400 e valor total da meia: R$ 1.810.

Se for o segundo, R$ 780 (inteira) e R$ 390 (inteira). Faznone Pack - R$ 1.220 (inteira e meia-entrada). Valor total da inteira: R$ 2.000 e valor total da meia: R$ 1.610.