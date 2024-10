Reprodução: Instagram Padre Marcelo Rossi

Padre Marcelo Rossi mostrou fotos de antes e depois do corpo após ter sido diagnósticado com depressão . Em uma publicação feita nesta quinta-feira (31), o profissional, que lutou por anos contra a doença, falou a respeito do tema.

No primeiro registro, de 2016, o religioso aparece mais magro. Já na atual, depois da luta contra a doença, ele está com um aspecto mais natural. "Amados, depressão não é frescura - mas tem cura! Glória a Deus! Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial", iniciou ele na legenda da postagem. A alegria do Senhor é nossa força.Tem coisas que tem que ver para crer", afirmou.

Na seção de comentários, os seguidores do padre o enalteceram por vencer a depressão. "Nem parecia o padre Marcelo. Graças a Deus ele se recuperou" disse uma internauta. "Lindo o que Deus pode fazer na vida das pessoas!", opinou uma segunda.



"Padre você inspira muitas pessoas, espiritualmente e fisicamente 🙏 Deus abençoe!", elogiou uma terceira. "Você é um milagre, padre. Depressão não é frescura e nem falta de Deus! É preciso buscar ajuda! Que lindo o poder de Deus na sua vida. Você é um exemplo!", enalteceu uma quarta.