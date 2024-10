Juliana Eichler Banda Oasis vem ao Brasil em 2025





Vem novidades por aí! Uma recente declaração de Liam Gallagher , líder da banda britânica Oasis, ao lado do irmão Noel, deu a entender que o grupo pode fazer shows no Brasil em breve.

O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira (31) em suas redes sociais, onde Liam prometeu que “muito em breve” será anunciada uma apresentação no país.

Além disso, a banda dos irmãos Gallagher está planejando uma nova turnê para 2026, incluindo a possibilidade de um retorno a Knebworth, a cerca de 50 km de Londres. Foi lá que, em 1996, o Oasis quebrou recordes de público com mais de 250 mil fãs. Em 2025, os britânicos já têm shows programados para julho, agosto e setembro e visam comemorar os 30 anos desse evento histórico em 2026.

Volta da banda

No dia 27 de agosto, os irmãos Liam e Noel Gallangher anunciaram em suas redes sociais que após 15 anos de separação, o grupo britânico voltou.

Após muito mistério, eles anunciaram que não só estava de volta como também liberaram uma série de datas por shows por todo o Reino Unido. “É isso, está acontecendo. Ingressos à venda neste sábado, 31 de agosto. Datas: Cardiff Principality Stadium - 4/5 de julho. Manchester Heaton Park - 11/12/19/20 de julho. London Wembley Stadium - 25/26 de julho e 2/3 de agosto. Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium - 8/9 de agosto. Dublin Croke Park - 16/17 de agosto", dizia o comunicado.

Os fãs da dupla foram à loucura nas redes sociais, após o anúncio. "É real", disse um. "Me beslica para saber que eu não estou sonhando!"; brincou outro. "Isto é a história acontecendo, aqui e agora, isto é a história", pontuou um terceiro.

A trajetória da banda Oasis

Os irmãos Gallangher ficaram famosos há 30 anos, com o álbum "Definitely Maybe". Apesar de todo o sucesso, os dois decidiram seguir por caminhos diferentes após uma briga.

A briga mais famosa dos irmãos foi em 2009, durante o festival de música Rock en Seine, em Paris na França em que eles entraram em conflito durante a apresentação.

A banda que surgiu em 1991, na garagem da casa deles em Manchester, tem hits como "Don't Look Back in Anger", "Wonderwall" e "Champagne Supernova".