A atriz Bruna Linzmeyer chocou os seguidores ao compartilhar o look que utilizou durante o Festival do Rio. A atriz optou por uma escolha ousada: um biquíni azul com detalhes dourados e uma saia de cós baixo com a mesma estampa, com partes da calcinha do biquíni à mostra.



Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Ontem foi a estreia nacional do nosso filme, numa sala lotada, cheia de olhinhos marejados no final. que bonito é fazer um filme e entregar ele pro mundo. @_joaomariano e @ricardoteodoro, protagonistas do filme, encantam a gente vivendo um desses amores que marcam pra vida toda, sabe? e esse elenco lindo, tecendo uma comunidade lgbtqi+ pulsante pelas ruas do centro de são paulo. que honra poder compor esse elenco. obrigada, @marcelobcaetano por uma personagem tão especial e pela resiliência que se fez necessária pra realizar um filme como esse".



Nas fotos, a atriz aparece sensualizando com a roupa em frente a uma parede de madeira. Veja as fotos :

A stylist da atriz, Patricia Zuffa, comentou o look: "Eu gosto muito de trabalhar com a Bruna, ela tem segurança e amor pelo seu corpo, o que sido raro ultimamente nas redes. Esse wet look é muito lindo e a Bruna também".

Entretanto, o look acabou gerando controvérsias. Um seguidor escreveu: "Bruna , um toque! Você é linda, mas busque um conselho para se vestir em determinados eventos!". Outra acrescentou: "Que roupa horrenda".

Uma pessoa defendeu a artista: "Tudo que a Bruna faz é político, grita empoderamento e liberdade. Erra quem acha que ela não sabe o que está fazendo! Brilha sempre!".