Reprodução Facebook Um dos maiores pianistas do país, Arthur Moreira Lima iniciou seus estudos na infância e teve uma carreira internacional

Morreu nesta quarta-feira (30) o pianista Arthur Moreira Lima, aos 84 anos, um dos maiores nomes deste instrumento no país. Ele estava internado no Hospital Imperial de Caridade, em Florianópolis (SC), onde morava desde 1993, devido a complicações de um câncer no intestino.

Pianista brasileiro mais laureado e aclamado, Moreira Lima teve u ma longa carreira internacional , se apresentando, nos anos 1970, com as filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia, com as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga, além das orquestras da BBC de Londres e a Nacional da França.

O músico nasceu no Rio em 1940, iniciou seus estudos ainda criança, e teve o primeiro recital profissional em 1949, no Theatro da Paz, em Belém (PA). À época, venceu importantes concursos no Brasil, como os Jovens Solistas, promovidos pela Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), em 1949 e 1952.

Ao longo de sua carreira, dedicou-se a interpretar compositores clássicos como Chopin, Brahms, Mozart e Rachmaninoff, mas também incluiu em seu repertório obras de músicos brasileiros, como Villa-Lobos, Ernesto Nazareth, Radamés Gnattali e Pixinguinha.

Na década de 1970, de volta ao Brasil, ampliou sua atuação para além da música de concerto. Tocou com o grupo Época de Ouro e gravou o álbum clássico "ConSertão" (1982), com Elomar, Paulo Moura e Heraldo Do Monte, pela gravadora Kuarup.

Nos anos 1980, o pianista apresentou, na extinta TV Manchete, o programa "Toque de classe", no qual convidou nomes como Moreira da Silva, João Nogueira, Ney Matogrosso, Nelson Gonçalves e Milton Nascimento.

Reprodução YouTube Pianista Arthur Moreira Lima morreu em Florianópolis, onde morava desde 1993

Na década seguinte, apresentou-se em concertos populares em locais como a Mangueira e a Rocinha. A partir de 2003, ele passou a se apresentar no projeto Um Piano pela Estrada, com o qual fez mais de 500 concertos em um caminhão-teatro que circulou por centenas de cidades em todas as regiões do Brasil.

Em setembro passado, Arthur Moreira Lima recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), homenagem aprovada por unanimidade no Conselho Universitário em 22 de agosto.