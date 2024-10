Foto: Guilherme Samora Rita Lee: novo musical será apresentado em 9 capitais brasileiras em 2025





Estará disponivel nas plataformas de streaming a partir desta quinta-feira (31) , O show inaugural de Rita Lee na Argentina, realizado no Luna Park em Buenos Aires em novembro de 2002.

À meia-noite, os fãs poderão conferir o repertório completo do show de Rita Lee, que trouxe uma explosão de clássicos do rock britânico, marcando a era da "Bossa'n Beatles".

A apresentação, com arranjos incríveis, foi realizada em Buenos Aires e teve a participação especial de Charly García, uma verdadeira lenda do rock, que fez uma canja interpretando "Love Me Do" e "Help".

Rita, ao lado de seu amor Roberto de Carvalho , cativou o público argentino com sua energia contagiante. A banda que os acompanhou, composta por Marco da Costa na bateria, Dadi Carvalho no baixo, Ary Dias na percussão e Rafael Castilhol nos teclados, elevou ainda mais a performance.

Rita Lee – Uma Noite no Luna Park – Ao Vivo em Buenos Aires também será lançado em vinil duplo pela Universal Music, proporcionando aos fãs uma experiência ainda mais especial.



No Instagram da saudosa cantora Rita Lee (1947-2023), foi compartilhado o repertório completo do show, repleto de clássicos que marcaram sua carreira.

“A Hard Day’s Night”

“Baila Comigo”

“With A Little Help From My Friends”

“Alô! Alô! Marciano”

“Pra Você Eu Digo Sim” (“If | Fell”/ versão Rita Lee)

“Panis Et Circenses”

“Besame Mucho”

“Minha Vida” (“In My Life”/ versão Rita Lee)

“Lucy In The Sky With Diamonds”

“All My Loving”

“Quando Te Vejo” (“The more I see you”’ versão: Rita Lee)

“Ovelha Negra”

“Doce Vampiro”

“Mania de Você”

“Love me do” - feat Charly Garcia

“Help” - feat Charly Garcia

“Lança Perfume”