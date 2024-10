Instagram/@wallace.pato Wallace Pato é pintor

O pintor brasileiro Wallace Pato denunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (30) um hotel que cancelou sua reserva devido à cor da sua pele .



O hotel em questão é o Hotel Plantage, em Amsterdã, na Holanda. O artista teria fechado a reserva pela plataforma Booking.com e recebeu um e-mail da hospedagem dizendo: "Hello, your reservation has been cancelled! Sorry but we do not accept black people to the hotel" ("Olá, sua reserva foi cancelada! Desculpa, mas não aceitamos pessoas negras no hotel").

O artista, que fez a reserva com um colega de profissão, compartilhou a mensagem para os seus mais de 18 mil seguidores. Na legenda, ele escreve: "Está foi a mensagem que recebi do hotel @hotelplantage quando fizemos a reserva em Amsterdam, EU e @gustavosperidiao. Holanda eternamente colonialista!!!! Nos deixem em paz!!!!".

Wallace também utilizou os Stories do Instagram para comentar o caso. Ele escreveu: "Eu só quero viver em paz. Ser tratado de igual para igual. Se possível, também amado."

Nos comentários, os seguidores se compadeceram com o artista. Uma pessoa escreveu: "Já denunciei a página deles! Vamos todos derrubar o Instagram desse hotel?". Outra pessoa disse: "Isso é crime aqui na Holanda. Pode entrar em contato com a polícia federal e pedir para fazer inquérito!"

O iG Gente entrou em contato com o Wallace e aguarda um retorno.





Versão do hotel

O Hotel Plantage comentou o caso em uma nota compartilhada nas redes sociais. Segundo a empresa, trata-se de uma mensagem falsa sendo circulada através da plataforma Booking.com e que não foi escrita pela hotelaria.

"No Hotel Plantage, valorizamos a inclusão e o respeito por todos. Estamos tratando este assunto com a máxima seriedade e trabalhando em estreita colaboração com o Booking.com para investigar e evitar novos incidentes. Asseguramos que sua reserva não foi cancelada e que nunca enviaremos mensagens discriminatórias ou inapropriadas. Caso tenha recebido alguma comunicação suspeita, pedimos que não clique em nenhum link e entre em contato conosco imediatamente", afirma a nota.

Eles pedem desculpas às pessoas que receberam a mensagem pelo "desconforto ou confusão" que ela tenha gerado.