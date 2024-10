Reprodução Jessica Alves após o procedimento

A influenciadora digital Jessica Alves , de 41 anos, debutou o seu novo rosto após a realização de um lifting facial . O procedimento veio após a personalidade da mídia fazer a dissolução de seus preenchimentos faciais e ficar com cerca de dez centímetros de pele "borrachuda" nas bochechas.



Após a realização do novo precedimento no rosto, a loira fez um alerta sobre a retirada dos procedimentos. Segundo ela, ao dissolver os preenchimentos dérmicos e sua pele ficar borrachuda, ela conseguia "beliscar e puxar dez centímetros de pele".

A influenciadora que mora em Londres afirma que gastou mais de £ 1 milhão em mais de 100 procedimentos. A cirurgia para dissolução dos preenchimentos ocorreu na Turquia, local em que os resultados costumam ficar mais naturais.

Em entrevista ao MailOnline , Jessica afirma que passou rapidamente por um lifting com rabo de cavalo — procedimento que é minimamente invasivo e que estica a pele do rosto e do pescoço com uma espécie de grampos na linha do cabelo — para tentar chegar ao resultado desejado. O procedimento lhe custou £ 12.000.

A loira afirmou: "Se eu me beliscasse, três ou três polegadas sairiam da minha mão. Era muito elástico, como borracha, então o médico conseguiu remover cinco polegadas da minha pele."

Contra os procedimentos

Jessica, que antes da transição de gênero ganhou fama por fazer cirurgias para ser o Ken Humano, afirma que os procedimentos estéticos não previnem o envelhecimento. Para ela, as intervenções fazem com que as pessoas pareçam ainda mais velhas.

"A maioria de nós, mulheres, que começamos a fazer preenchimentos no rosto há 20 anos, estamos dissolvendo-os. Esses preenchimentos faciais, esse ácido hialurônico não nos fazem parecer mais jovens, na verdade, nos fazem parecer mais velhos. Ele nos dá um rosto redondo e inchado. Todas essas mulheres têm a mesma idade que eu, 41, Kim Kardashian tem 44, Christina Aguilera, todas temos a mesma faixa etária e somos da época em que, há 20 anos, começamos a nos injetar para prevenção antienvelhecimento. Mas o que acontece é que, com o tempo, nosso rosto fica inchado e deformado."