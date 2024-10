Instagram/@felipeneto 29/10/2024 Felipe Neto com a namorada, Juliane Carvalho





O amor está no ar! Felipe Neto compartilhou nesta terça-feira (29) em suas redes sociais fotos ao lado da namorada, Juliane Carvalho , celebrando um ano de namoro durante as férias em Paris.

O casal está aproveitando os pontos turísticos da cidade e a primeira foto oficial de Felipe com Juliane foi postada em novembro de 2023.

Hospedados no luxuoso Shangri-La Hotel Paris , com uma vista espetacular para a Torre Eiffel e o Rio Sena , Felipe e Juliane estão curtindo a estadia no quarto mais exclusivo do hotel, a L'Appartement Prince Bonaparte , com diárias a partir de R$ 120 mil. Este quarto, que já pertenceu ao Príncipe Roland Bonaparte e é considerado um monumento histórico, é também o favorito de estrelas como Beyoncé e Jay Z.





O Shangri-La Hotel Paris conta com 100 quartos e suítes, um spa sofisticado, um bar e dois restaurantes, incluindo o único restaurante chinês na França com estrela Michelin.



