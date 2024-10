Reprodução Dr. Rey se envolveu em uma polêmica com a filha de Silvio Santos

O médico e personalidade da mídia Dr. Rey anunciou nesta terça-feira (29) que se afastará da mídia . A decisão veio após o cirurgião plástico protagonizar um climão com Patrícia Abravanel no Programa Silvio Santos no último domingo (27).



Durante a participação em um dos quadros do programa dominical do SBT, um momento de interação entre Dr. Rey e Patrícia chamou atenção da web. Em um vídeo compartilhado no X, antigo Twitter, o 'Dr. Hollywood' aparece se aproximando da apresentadora, que o empurra para longe. Em outro take, o médico tenta beijá-la, mas é impedido pelo humorista Tiago Barnabé, sósia de Narcisa Tamborindeguy.

Veja o momento

Achei a Patrícia visivelmente desconfortável nessa gravação!



Esse tal de Doctor Rey não tem o senso? Invadindo o espaço da apresentadora, não parou de falar um minuto, totalmente mal-educado e não parou atrás da bancada!



Só eu percebi isso? #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/7YoN3yKoBr — Kauan Martinez (@kauanmartinez_) October 28, 2024





Após a polêmica, o médico decidiu vir às redes sociais para se pronunciar. Ele afirma que tudo não passou de uma brincadeira com a apresentadora e relembrou a parceria que tinha com a emissora: "Eles me convidaram para um programa sério, o do Danilo Gentili, e o da Patrícia, que é um programa divertido".

O médico continua: "Eu sou uma pessoa sombria, um pouco mais triste, mas, quando a gente vai em programas assim, tem que dar ibope. Tenho aquela personagem boba que tive no Brasil, que agora está fora de moda, e faço aquelas brincadeiras bobas".

Ele contou da relação que possui com Patrícia: "Patrícia me conhece, sabe que eu sou brincalhão, mas é só para tentar dar um pouquinho de ibope nos programas".

Câncer de próstata

Dr. Rey aproveitou o momento para comentar sobre a recente descoberta de um câncer de próstata e diz que finalizou o tratamento de quimioterapia dois meses atrás, com o tumor em remissão. Ele então se despede da TV: "Mas eu espero que não ter ofendido ninguém, gente. É só brincadeira boba. E, na verdade, foi a última vez na televisão brasileira, né? Provavelmente não voltarei”.

Na legenda do post, o médico escreve: "Amo Patrícia e seu marido, os respeito muito. Tenho a personagem boba de Dr Hollywood, que sempre atuei na TV mas agora está fora de moda. Desculpe a brincadeira boba só por um pouco de ibope. Fiz só por ser palhaço mesmo, não por mal. Amo vocês e tchau".

Veja o vídeo