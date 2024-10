Instagram/@sandyoficial 25/10/2024 Sandy anuncia programa no Multishow





Sandy anunciou em suas redes sociais uma grande novidade para seus fãs nesta sexta-feira (25): em 2025 , ela estreará seu próprio programa no Multishow!

Com formato de série e muita música, o programa terá participações especiais e marca a primeira vez em que Sandy estará à frente de uma produção inteiramente sua.

“Calma, gente… Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow, que tem tudo a ver comigo, e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias”, compartilhou Sandy.

A cantora, que não esconde a empolgação, adiantou um pouco do que está por vir. “Só estreia no ano que vem, mas já adianto que tô amando tudo isso. E, quando puder, volto com mais novidades! 💜 Só digo que receberei cinco cantoras... Opa!, agora parei mesmo!! 🤭”















