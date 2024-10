Reprodução Instagram - 29.8.2024 Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira , de 42 anos, desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira (25). A artista vem sendo alvo de especulações que teria tretas com outras famosas . Paolla então decidiu sanar as dúvidas dos fãs e esclarecer o boato.



Em uma publicação no feed de seu Instagram, Paolla fez uma reflexão sobre os boatos e expôs uma série de prints de comentários que levantavam sobre as supostas rixas que ela teria com personalidades da mídia, citando Yasmin Brunet, Carolina Dieckmann e Patrícia Poeta.

Veja o vídeo





Em um dos comentários, uma pessoa questiona sobre a autenticidade dos testes para Heleninha Roitman no remake de 'Vale Tudo', e acusa Paolla de ter "roubado" o papel de Carolina Dieckmann.

Já em outro comentário, uma pessoa sugere que a musa teria ficado com "ciumes" da Patrícia Poeta na participação na Grande Rio: "Vocês já repararam como estão tentando sempre colocar as mulheres umas contra as outras? Qual será a graça, né? Quando acho que esse assunto acabou, ele dá um jeitinho de voltar e me dá uma vontade de falar".

Ela continua: "Por que o mundo quer que a gente viva em constante competição? Ela não surgiu assim do nada: durante muito tempo, fizeram a gente acreditar que havia só um assento para a gente ocupar. E, sem perceber, a gente vai reforçando que nosso espaço é pequenininho mesmo, é limitado. Fazem a gente acreditar que a gente precisa se estapear, sair na porrada, para conseguir sentar naquele assento no meio da sala. Pior que a gente consome, comenta, se envolve com esse tipo de notícia. Por que, mesmo? A gente clica na notícia de coisas como 'fulana está com ciúmes de ciclana', 'ciclana não gosta de fulana'".

"Por que a gente comprou essa ideia sem perceber que isso faz a gente cair no mesmo ciclo, de novo e de novo? Afinal de contas, não é sobre elas. É sobre cada uma de nós. E se a gente decidisse pensar diferente, ampliar esse espaço, o tempo todo, entre a gente? Onde eu chegar, outras podem vir. E quem falou que a gente não pode puxar uma cadeira, uma para as outras? Quem falou que a gente não pode sentar, rir, compartilhar, tomar uma cerveja, e ser feliz? Quem foi que falou? Eu, hein", finaliza a atriz.

Na legenda da publicação, a artista ainda levanta um questionamento sobre a atitude dos seguidores: "Por que será que o mundo quer que a gente viva em constante competição? Vale o exercício, antes de um comentário desnecessário ou de achar normal essas matérias, pensar: quem é que ganha com essa rivalidade entre nós, a todo momento sendo exaltada?".

