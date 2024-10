Foto: Divulgacao Lily Allen lança perfil no OnlyFans dedicada aos seus pés





Lily Allen, uma das revelações da música britânica nos anos 2000, parece ter encontrado uma nova fonte de renda fora do universo musical. Desde o lançamento de seu último álbum, No Shame, em 2018, a cantora, conhecida por hits como “Smile”, “Fuck You” e a versão de “Somewhere Only We Know”, reduziu sua produção musical, lançando apenas alguns remixes e colaborações em 2019 e 2020.





No entanto, recentemente ela revelou que seu maior rendimento vem de uma fonte inusitada: o OnlyFans.

O pack do pezinho

A artista utiliza a plataforma de conteúdo adulto para vender fotos dos seus pés e, segundo ela, esse negócio tem sido mais lucrativo do que as receitas provenientes do streaming musical.

Com mais de 7,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Lily compartilhou no X (antigo Twitter) sua frustração com o percentual destinado aos músicos por serviços de streaming, sugerindo que o modelo atual não valoriza adequadamente os artistas.

Em resposta a um comentário de um fã que criticava o fato de “uma das maiores popstars da Europa” estar produzindo conteúdo no OnlyFans, Allen rebateu: "Imagine ser uma artista com 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas ganhar mais dinheiro com 1 mil assinantes no OnlyFans. Não odeie o jogador, odeie o jogo."