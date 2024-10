Foto: Reprodução / Instagram Maiara





Após perder 35kg em apenas um ano, a saúde da cantora Maiara tem sido muito comentada nas redes sociais. E nesta sexta-feira (25), a artista usou as redes sociais para negar os comentários que estava doente, muito pelo contrário, ela está "vivendo o melhor momento da sua vida".





Ela postou algumas fotos de seus últimos shows, ao lado da irmã Maraísa e disse que se divertiu muito. "Como eu amo tudo isso! Dois shows no mesmo dia depois de umas mini férias perfeitas. Hoje tirei o dia para cuidar de mim e estar com quem eu amo", iniciou.

"Obrigada, meu Deus, por esse ser disparado o melhor momento da minha vida! E se existir algo ainda melhor, eu estou pronta, Jesus! Como é bom viver, como é bom ser feliz!", garantiu aos fãs. "Recomendo a todos que busquem sua melhor versão. O mundo está cheio de possibilidades, confie em Deus e vá! Realize todos os seus sonhos!".

Mudança no corpo

A cantora tem 1,54 e disse que perdeu mais de 35kg após adotar uma dieta saudável e academia. Além de recorrer a uma bariátrica e balão gástrico no estômago.

Sobre os comentários maldosos, ela rebateu: "É gosto de cada um. Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu 'gostosa' é estar assim. Gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável. Se falar 'vamos encher esse corpo de músculo', não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54m. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda".