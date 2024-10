Reprodução Denzel Washington é flagrado em discussão acalorada com um grupo de pessoas ao chegar em evento

O veterano ator Denzel Washington, de 69 anos, aparentemente perdeu o humor com o assédio de alguns fãs que aguardavam do lado de fora para tirar fotos e conseguir autógrafos de celebridades que marcaram presença em um e vento em homenagem ao também ator Samuel L. Jackson no Museu de Arte Moderna , em Nova York , na noite de quarta-feira (23).

Ao chegar, Denzel ainda fez pose para algumas fotos na entrada da galeria, mas se irritou repentinamente e caminhou até a direção de um grupo de pessoas. De acordo com informações do portal Page Six, o ator teria dito ao grupo para ser mais respeitoso e esperar pacientemente, em uma discussão acalorada do lado de fora de um evento na cidade de Nova York.

“Eu disse que te veria quando eu saísse”, teria dito o ator, se dirigindo a uma pessoa específica. “Qual parte disso vocês não entenderam?” Mesmo assim, a discussão prosseguiu, com o ator levantando o tom de voz.

Por fim, o astro das telonas aparentemente deixou a conversa dizendo ao grupo que eles só conseguiriam o que queriam se mudassem seu comportamento.

A aparente discussão acalorada foi totalmente atípica para o ator, que é conhecido por seu comportamento tranquilo. Apesar disso, Denzel não costuma tolerar situações desrespeitosas.