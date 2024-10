Reprodução/Instagram Quem é Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato?





Uma publicação chamou a atenção. O comerciante Ricardo Rocha , que alega ser filho de Gugu Liberato , postou um story em suas redes sociais exibindo uma mansão em um condomínio de luxo.

Na postagem, ele também compartilhou uma mensagem que muitos interpretaram como um indício de que o resultado do exame de DNA , que poderia confirmar sua herança, já teria saído.

“Bom dia, Deus te conceda um dia abençoado!. O menos virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte; eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente”, escreveu.

DNA

Instagram/@ricardo_upmotors Comerciante Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato





A postagem levantou suspeitas sobre um possível resultado do exame de DNA, já que, há algum tempo, foram estabelecidas as regras para a realização do teste em uma audiência de conciliação na 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a participação dos advogados da família de Gugu Liberato e do comerciante Ricardo Rocha.



O teste seria realizado em dois laboratórios diferentes e mantendo a confidencialidade dos resultados. Também ficou decidido que seria usado material genético da mãe de Gugu, Maria Liberato, e de seu irmão, Amandio Liberato, para não precisar ser exumado o corpo do apresentador.









