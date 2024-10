Rodrigo Zorzi A obra é de Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (CONIB)

O presidente da Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e ex-presidente do Hospital Albert Einstein, Claudio Lottenberg , fará o lançamento do livro "Entre a Luz e as Trevas" , do Citadel Grupo Editorial, no próximo dia 30 de outubro, às 17h, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi.



A obra é um trabalho descrito como mais um passo para a luta contra o antissemitismo , visando o fim do discurso de ódio que cresceu no mundo, principalmente após o ataque grupo Hamas a Israel , em 7 de outubro de 2023.

Claudio utiliza da escrita para fornecer um olhar aprofundado e acessível sobre o conflito, que é um dos mais complexos e duradouros do mundo moderno: " o embate entre Israel e grupos terroristas, como o Hamas".

Segundo o autor, trata-se de uma questão que vai além da luta por território ou por religião, mas sim uma discussão profunda sobre o choque de civilizações, onde dois modelos de sociedade se enfrentam.

O livro está sendo lançado cerca de um ano após o primeiro ataque, que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, e que resultou na morte de mais de 1.200 pessoas e outras 230 sequestradas.

Claudio pretende usar a obra para refletir sobre como esses ataques não apenas marcaram Israel, mas ecoaram globalmente. Além disso, expor como esses desafios refletiram em desafios a democracia diante do terrorismo e da desinformação.

O livro instiga o leitor a conseguir compreender como o conflito se desenrola por dentro de um contexto mais amplo, mostrando quais foram as consequências da guerra e como elas afetaram além das fronteiras da região, com impactos no equilíbrio de valores democráticos ao redor do mundo.

Outros temas discutidos são o papel da desinformação, descrita como "uma arma poderosa no combate ideológico moderno". A obra visa revelar a maneira como a manipulação da mídia, que é amplificada nas redes sociais, afetam a percepção e acirrar conflitos, tanto no Oriente Médio quanto no cenário global.



Para compor a narrativa, o livro traz o depoimento exclusivo de um brasileiro que estava presente na festa atacada pelo Hamas. "Este não é um conflito local. O que acontece em Israel e no Oriente Médio ecoa globalmente e afeta todos os que defendem a liberdade e a Justiça", afirma Lottenberg.



