O jornalista Cesar Tralli, de 53 anos, emocionou os seguidores ao fazer uma declaração cheia de carinho para a sogra, Helô Pinheiro, de 81 anos, neste sábado (19).



No vídeo compartilhado em suas redes sociais, o apresentador do Jornal Hoje abraçou a mãe de Ticiane Pinheiro e declarou: "Sabe que eu te amo muito, né?".

Helô, então, respondeu: "Sei, lógico. Eu também te amo muito". Em seguida, Tralli a exaltou: "Melhor sogra do mundo. Sogra, mãe e avó muito especial. Obrigado por existir". A eterna "Garota de Ipanema" completou: "Eu posso dizer o mesmo [de você]".

Na legenda, o apresentador completou a homenagem: "Você já disse hoje 'eu te amo' para alguém muito especial? Minha homenagem sincera à minha sogra. Um privilégio infinito tê-la na minha vida. Muito obrigado por existir, sogra amada. Eu vejo flores em você".



Nos comentários, Helô Pinheiro retribuiu o carinho recebido. "Deus nos presenteou com um genro que tem tantos predicados que muito nos orgulha e só temos que agradecer e desejar que o preserve assim, amado e elogiado por todos. Você é o "Biscoito" mais saboroso na vida profissional e pessoal. Merece muitos aplausos", escreveu ela.

Ticiane também aproveitou para comentar no vídeo. "Ah, que amor! Minha mãe merece todas as homenagens do mundo! Amo a relação de vocês", disse.

Os internautas o encheram de elogios. "Ticiane ganhou na loteria com esse homem", disse uma fã. "Esse Tralli é um ser muito diferenciado, Tici tem sorte", comentou outra. "Que lindo ter um genro que ama a sogra", pontuou mais uma.

Tralli e Tici

No começo deste ano, Tralli e Ticiane completaram 10 anos de relacionamento. Na ocasião, a apresentadora fez uma homenagem ao marido.



"10 anos juntos e o meu amor, o frio na barriga e minha admiração por você continuam iguais. Obrigada por me apoiar em tudo sempre, por ser meu amigo, companheiro, namorado e marido. Te amo. Que venham muitos anos juntos e que tenhamos muitos motivos para comemorar", declarou.

