Na manhã deste sábado (19), o jornalista de esportes André Rizek levou os filhos, os gêmeos João e Pedro, de 3 anos, ao estádio pela primeira vez. Os meninos são frutos do casamento com a também jornalista Andréia Sadi.

Nas redes sociais, o apresentador publicou fotos das crianças na arquibancada do Maracanã, onde foram assistir à partida do Botafogo contra o Criciúma.

"Ontem foi dia de batismo na família. A primeira vez no estádio a gente nunca esquece - mesmo com frustração no fim para o time pelo qual, parece, foi escolhido para torcer", escreveu o pai no post.





O jornalista lamentou que o time de Santa Catarina acabou empatando com o clube carioca, time do qual é torcedor.

Na época das Olimpíadas, o jornalista relatou, em entrevista à Quem, como iria conciliar o trabalho na cobertura do evento esportivo e os afazeres com os filhos.



"A nossa vida já é loucura, porque a política não para, o esporte não para. Então, a nossa rotina já é doida. A gente está sempre na pauleira. Porque assim é nossa vida mesmo e a gente gosta. A gente ama isso", disse ele.

