Instagram/@gabrielaversiani 18/10/2024 Gabriela Versiani lamenta morte da avó









Gabriela Versiani, de 26 anos, lamentou em suas redes sociais nesta sexta-feira (18), a morte da sua avó Zita . “É vovó… o que me conforta é saber que agora vc respira sem dificuldade. Vai ser difícil a ficha cair...”

A influenciadora e empresária foi criada pela avó como filha, pois sua mãe era muito jovem quando ela nasceu, e seu pai enfrentava problemas de dependência química. Em seu perfil no Instagram, a namorada de Murillo Huff , publicou várias fotos ao lado da avó e prestou uma homenagem.

“Que sua passagem seja feliz e iluminada igual foi a sua vida. Sempre vou lembrar das suas histórias, de você contando do dia que me conheceu, que gritava aos quatro cantos da cidade e que esse dia ficou marcado como o dia mais feliz da sua vida. Ahh vovó, como você me fez feliz... Essa vida ao seu lado foi muito incrível. Eu te curti muito. Te curti todo tanto que eu consegui. Morei com você, dormimos tantas noites juntas… Realizamos vários sonhos juntas (e eu vou seguir realizando alguns dos sonhos seus)”, escreveu.



Ela ainda fez um agradecimento carinhoso: “Obrigada por tudo, vovó. Quero lembrar de você sempre vibrante e feliz. Você é meu maior exemplo de alegria, sinceridade e amor. Você sempre com seu bom humor e positividade, levando a vida com leveza. Com você aprendi a sorrir até na tempestade. A ver sempre o lado bom e belo das coisas. Aprendi a aproveitar a vida com você.”



Para finalizar, ela escreveu: Boa passagem, minha florzinha!!!! Você me carregou no colo quando cheguei pra essa vida e eu segurei sua mão até você partir. Sua falta física já faz um buraco em mim. No meu coração você faz morada eterna. Te amo pra sempre!”

Instagram/@gabrielaversiani 18/10/2024 Em seu perfil no Instagram, a namorada de Murillo Huff, publicou várias fotos ao lado da avó













Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp