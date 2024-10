Reprodução/Instagram Anitta e Liam Payne





Muitos famosos e fãs lamentaram a morte do cantor Liam Payne, entre tantos, Anitta está entre alguns deles. O britânico morreu na quarta-feira (16), quando caiu da sacada do terceiro andar do hotel, que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.



No Instagram, a cantora postou uma foto ao lado do ex-integrante do One Direction, tirada em uma das passagens de Payne pelo Brasil. Para deixar tudo ainda mais emocionante, ela colocou Story of My Life, do One Direction de fundo.



"Rezando para que Deus e todos os anjos acalentem sua alma com todo o amor incondicional", lamentou a brasileira.

Fotos do hotel

O jornal LA NACION conseguiu algumas fotos de como estava o quarto de hotel do britânico, localizado na rua Costa Rica 6092, no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Em uma das fotos, uma televisão LED aparece com a tela danificada, como possivelmente resultado de um impacto causado por um objeto ou um soco. Ao lado, é possível ver garrafas de bebidas alcoólicas e taças.

Além disso, sobre um outro móvel, aparentemente uma escrivaninha, foram encontrados vestígios de várias substâncias. O cenário inclui velas, um pó branco (possivelmente cocaína), um isqueiro, uma lata de refrigerante queimada, papel alumínio, um copo de vidro e partes de uma caixa de sabão. Esses itens podem ser fundamentais na análise forense para verificar o uso de drogas.

Uma das imagens mais impressionantes foi capturada no banheiro, onde, dentro da banheira, há restos de cera e papel alumínio queimado e amassado.

Qual foi a causa da morte de Liam Payne?



Durante seu tempo no One Direction (que terminou em 2015) e nos anos seguintes, Liam foi internado em clínicas de reabilitação pelo menos duas vezes devido ao abuso de álcool. Dado esse histórico, que impactou sua carreira, existe a suspeita de que uma possível intoxicação ou desorientação tenha contribuído para sua queda fatal da varanda interna.