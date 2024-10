Instagram/@donaruthoficial 14/10/2024 Mãe de Marília Mendonça faz homenagem a Murilo Huff





Dona Ruth , mãe da cantora Marília Mendonça, homenageou Murilo Huff em suas redes sociais nesta segunda-feira (14), dia em que o cantor sertanejo completa 29 anos. Ele é pai de Leo , de quatro anos, fruto de seu relacionamento com a artista, que faleceu em um acidente de avião em 2021.

“Hoje é um dia muito especial, pois celebramos a vida de alguém que tem um significado profundo para mim. Você me presenteou com um dos maiores tesouros da minha vida e, por isso, sou eternamente grata. Tenho um imenso orgulho da pessoa que você se tornou: amável, carinhosa e um pai extraordinário, sempre dedicado e atencioso”, escreveu.

“Saiba que o Leozinho te ama profundamente e reconhece o pai incrível que você é. Agradeço de coração por todo o apoio e por sua dedicação incansável ao nosso pequeno. Que venham muitos anos de vida pela frente! Desejo a você toda a felicidade do mundo e que Deus te proteja em todos os momentos da sua jornada”, finalizou Dona Ruth.

No início de outubro, aconteceu o evento This is Marília Mendonça , uma homenagem à grande Marília Mendonça, que reuniu Dona Ruth, Murilo Huff e o pequeno Léo, que subiu ao palco ao lado do pai e da avó.

“Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar junto as músicas dela!”, disse Murilo, explicando que o menino estava envergonhado.

Dona Ruth , emocionada, agradeceu ao público: “Estou muito emocionada. Vocês já me fizeram chorar várias vezes hoje. Estou aqui para agradecer cada um de vocês por essa homenagem linda. Amo vocês”, declarou ao lado do marido, Deyvid Fabrício , do filho, João Gustavo , e da nora, Iolanda Nunes.

