Instagram/@jade_barbosa 14/10/2024 Jade Barbosa e Leandro Fontanesi





Jade Barbosa compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira (14) um vídeo romântico com o marido, Leandro Fontanesi . O casal oficializou seu casamento civil em São Paulo e, em seguida, realizou uma segunda celebração em Verona, na Itália, na última terça-feira (8), com apenas 30 convidados.

Após a cerimônia na Europa , os recém-casados continuaram sua viagem pela Itália, chegando a Ravello, na Costa Amalfitana. "😂🖤", escreveu Jade na legenda do vídeo, onde aparece em uma cena romântica com Leandro, publicado no Instagram.

O vídeo romântico gerou uma chuva de comentários, incluindo o de Lorrane Santos , que escreveu: "Lindossss😍". Outra seguidora comentou: "É tão bom ver gente feliz!!!! ❤️❤️", enquanto uma terceira elogiou: "Vocês são tão fofos!😍".









