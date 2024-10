Reprodução Karoline Lima esclarece polêmica envolvendo presente do Flamengo: 'Compartilhar tudo'

A influenciadora Karoline Lima se manifestou nas redes sociais sobre a polêmica recente envolvendo o presente do Flamengo para os filhos dos jogadores. Nesta segunda-feira (14), a modelo explicou que a moto infantil foi dada em uma ação de Dia das Crianças e que cada atleta foi beneficiado com apenas um exemplar, como o caso de Léo Pereira.

O que aconteceu?

Karoline Lima chamou a atenção ao mostrar sua filha Cecília utilizando o veículo de brinquedo personalizado com o símbolo do Flamengo. Na ocasião, internautas questionaram se Léo Pereira teria dado o presente para a enteada, em vez dos filhos, Helena e Matteo, fruto do antigo relacionamento com Tainá Castro.

Após especulações, Karoline Lima explicou que o brinquedo é para as três crianças. "Gente, não sei como é na casa de vocês, mas aqui, a gente ensina as crianças a compartilharem absolutamente tudo. Lógico que existe birra, até porque são crianças. Mas é na birra e no ensinamento que se aprende", disse a influenciadora.

A modelo também deixou claro que os atletas rubro-negros receberam apenas um exemplar do brinquedo, independentemente da quantidade de filhos. "O jogador poderia ter 1, 3, 10, 50 crianças dentro de casa, que ia ser uma moto para 50 filhos, meu amor. A moto não é de um, não é de outro. É para os três. Assim como tudo o que a gente faz aqui em casa é para os três. A gente ensina sempre eles a compartilhar. Quando damos presente, sempre falamos que é para os três. A mesma coisa com a moto", esclareceu.

Karoline Lima e Léo Pereira estão juntos desde o final de 2023, e atualmente a influenciadora mora com o jogador de futebol no Rio de Janeiro com sua filha Cecília. A herdeira de 2 anos é fruto do antigo relacionamento de Lima com o zagueiro Éder Militão, que é casado com Tainá Castro, ex-mulher do jogador do Flamengo.

Fruto do antigo casamento, Tainá Castro e Léo Pereira são pais de Matteo e Helena. As duas crianças e Cecília convivem em família entre o Rio de Janeiro e Madri, na Espanha, onde moram os jogadores com suas respectivas companheiras.





