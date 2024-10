Divulgação KISS envia itens exclusivos para leilão beneficente









Em momentos de crise, gestos de solidariedade ultrapassam culturas e fronteiras, representando um ato de empatia e compaixão pelo próximo. A banda norte-americana KISS , um dos maiores ícones do rock mundial , uniu forças com a Opus Entretenimento , produtora responsável pelos últimos shows do grupo em Porto Alegre, para apoiar as vítimas das enchentes que recentemente atingiram o Rio Grande do Sul.

Paul Stanley (vocal/guitarra), Gene Simmons (vocal/baixo), Eric Singer (bateria) e Tommy Thayer (guitarra) enviaram seis itens exclusivos de colecionador para serem leiloados durante um jantar beneficente na capital gaúcha, que acontecerá nesta quinta-feira (10), na Associação Leopoldina Juvenil . Serão leiloados:

2 ingressos do show final do KISS no Madison Square Garden, banhados a ouro 24k, estampados frente e verso com número exclusivo gravado a laser e acompanhados de certificado do ingresso original, autografado pela banda;

2 fotocards autografados à mão;

2 bandeiras exclusivas oficiais.

Todo o valor arrecadado será destinado à reconstrução de moradias e instituições educacionais, proporcionando às comunidades a oportunidade de se reerguer de forma digna e ágil.

Este evento é uma oportunidade especial para fãs do KISS e colecionadores contribuírem com uma causa nobre.





A realização do evento é do Instituto Sou de Fazer , fundado pelo ex-atleta e empresário Rafael Sobis. O apoio e organização do evento é da WAG - Rede do Bem , empresa gaúcha que conecta empresas e instituições com causas sociais.

Divulgação KISS se une a causa solidária no RS em leilão de itens exclusivos





A colaboração do KISS com o Instituto Sou de Fazer demonstra como o rock pode unir pessoas em momentos de necessidade. O jantar contará com convidados especiais, apresentações da banda Mais Amor e do DJ Lê Araújo , além de open bar e open food, com cardápio assinado pelo chef Carlos Bertolazzi.

Haverá também uma ilha de drinks por Dudu Drinks e um leilão silencioso de itens doados por artistas, empresas, times de futebol e peças de acervo de grandes nomes do esporte.

A organização convida a todos para se unir a esse gesto solidário e fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Somente com a união de esforços é possível reconstruir o futuro das comunidades gaúchas.

Instituto Sou de Fazer

Desde maio, o Instituto Sou de Fazer já atuou em mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul, e o evento faz parte de uma campanha contínua para ajudar na recuperação das áreas atingidas, garantindo que crianças e famílias recebam o suporte necessário para retomar suas rotinas e reconstruir suas vidas.

