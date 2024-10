Foto: Record/Playplus Elenco de A Fazenda 16 ficou abalado após anúncio

A desclassificação de Raquel Brito pegou os poões de surpresa nesta seguda-feira (07) . Os participantes de " A Fazenda 16 " receberam a informação de que a irmã de Davi Brito não iria mais retornar ao reality.



O anúncio foi lido pela fazendeira da semana, Júlia: "Peões, a participante Raquel Brito está bem, mas precisa seguir com os cuidados médicos. Após uma bateria de exames, e por orientação médica, ela não seguirá na competição. Por favor, retiram as malas que estão no closet, recolham os pertences dela e devolvam tudo no closet. Obrigado", leu a atriz.

Após a notícia, os participantes lamentaram a saída de Raquel Brito. "Primeiro a Larissa, agora a Raquel. Éramos nós três no balão. A gente foi no balão", disse Luana aos prantos. "Tadinha da Raquel, brother", acrescentou Sacha.

"Falei que tinha alguma coisa estranha. Se tivesse normal, não teria mudado aquela parada", avaliou Sidney. Em conversa com Vanessa, Luana desabafou: "A gente veio no balão juntas, amiga".

"Você, ela e Larissa né. Vocês se apegaram desde o primeiro dia", respondeu Vanessa. "Eu só tinha elas aqui, entendeu", reforçou a influenciadora. "Você tem muita gente que gosta de você", reconheceu a peoa.



Em certo momento, Gizelly pegou as roupas da irmã de Davi e sugeriu que os participantes as vestissem em homenagem à participante. "Gente, não fizemos a foto dela vestida de Dra. Raquel", lembrou a advogada.

"Ela queria muito estar fazendo aquela prova, cara. Que loucura, mano. Que medo que dá desse lugar, gente! Que medo!", relembrou Suelen. "Sensação horrível. Parece sensação de luto", disse Júlia. "Parece quando a gente recebe a notícia de alguém que tá fora e a gente não vai ver o corpo", avaliou Gizelly.



