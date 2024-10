TV Globo/João Miguel Junior Emiliano Queiroz

Morreu na manhã desta sexta-feira (4) o ator Emiliano Queiroz, aos 88 anos. O artista ficou conhecido por compor o elenco de novelas de sucesso da TV Globo , como "O bem-amado" (1973), "Senhora do destino" (2004) e "Éramos seis" (2020).



A informação foi dada pelo Gshow . Em uma nota encaminhada pela assessoria do ator, é descrito que Emiliano estava internado há 10 dias na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro. O artista teria passado por três procedimentos para colocar stents no coração, mas sofreu uma parada cardíaca.

A nota publicada pelo Gshow diz: "Ontem [quinta, 3], o ator recebeu alta e foi para casa. Às 4h30 acordou e tomou banho. Ele foi para o quarto e começou a passar mal por vota das 6h da manhã. A ambulância chegou e o levou para a emergência do hospital, onde teve uma parada cardíaca. Foi entubado e reanimado, mas às 10 horas faleceu".

No momento em que Emiliano teria passado mal, ele estava com a esposa, Maria Letícia, em sua residência.

Grandes obras

Natural de Aracati, no Ceará, o ator começou sua carreira com 8 anos, gostando de rádio e teatro. A primeira vez que subiu no palco, no entanto, foi aos 15 anos.

Nos anos 1960, Emiliano já morava no Rio de Janeiro e era contratado pela TV Globo desde sua estreia. Ele interpretou diferentes papeis na emissora, como em "O bem-amado" (1973), no qual viveu o famoso personagem Dirceu Borboleta. Sua passagem pela Globo soma mais de 40 novela, além de seriados e minisséries.

Em uma entrevista para o "Memória Globo", o ator comentou o seu papel mais emblemático: "Quando começou a novela, ele não tinha nada, era um cara feliz no trabalho. Até que começaram as pressões, e ele foi ficando apoplético”.

O personagem ganhou tamanha importância que o ator voltou a vivê-lo em outras ocasiões, como no seriado 'O Bem-Amado' e, em 1994, no humorístico 'Escolinha do Professor Raimundo'.

Além da televisão, Emiliano conta com a participação em mais de 60 filmes, e outras mais de 60 peças no teatro.

Família

Emiliano foi casado com Maria Letícia por 51 anos. O relacionamento com a advogada e atriz de 77 anos gerou 14 filhos. Ele deixa oito netos e três bisnetos.

