Reprodução/Instagram A ex-BBB se formou recentemente em Medicina

A ex-participante do "Big Brother Brasil" Fani Pacheco se formou há dois meses no curso de Medicina e anunciou que já está trabalhando na área. Em uma publicação feita em seu Instagram, ela compartilhou um link para o agendamento de consultas com ela.



Na última quarta-feira (2), a agora médica compartilhou nas redes sociais um ensaio fotográfico com jaleco e estetoscópio. Na legenda, Fani escreve: "Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana".

A loira agora se apresenta como Dra. Fani Miranda Pacheco (CRM: 520132079-3/RJ). Ela ainda exibe que é Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nos comentários, os amigos da ex-BBB a elogiaram. Um seguidor escreveu: "Não foi para OnlyFans e estudou! Você não é ex-BBB agora, você é Doutora! Parabéns!". Outra exalta: "Parabéns por se valorizar e ainda poder ajudar quem precisa. 'Viver do corpo' não é a única solução! Dra. Fani Pacheco, uhu, Nova Iguaçu!"

Fani se formou no dia 16 de agosto, em uma faculdade na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por questões profissionais, ela se formou um ano depois de seus colegas de turma, indo sozinha à cerimônia de entrega do diploma.

Em uma entrevista à Folhapress no início deste ano, Fani afirma que fez diversas dívidas para conseguir se formar na faculdade: "Só eu sei a luta para renegociar dívidas e fazer matrícula a cada seis meses. Mesmo com todos os meus privilégios, ajuda da família, trabalho, vendendo carro. Vou pegar meu CRM (registro profissional) e trabalhar para pagar dívidas por anos, com prestações altíssimas".

