Reprodução O episódio em questão saiu em 2017

Um dos assuntos mais comentados na última semana é a prisão do rapper e produtor musical P. Diddy , que está sendo acusado de tráfico sexual e associação criminosa nos Estados Unidos. A comoção é tamanha que a web acredita que o desenho "The Simpsons" , conhecido por fazer " previsões " sobre casos famosos, teria acertado mais uma vez.



O episódio em questão é o número 12 da 28ª temporada, lançado em janeiro de 2017, chamado "O Grande Phatsby". No desenho, o protagonista Homer Simpsons e seu chefe, Sr. Burns, vão a uma festa na casa de um rapper famoso. Na ocasião, todos os convidados devem vestir branco.

Rapidamente a web associou a "Festa do Branco", famosos encontros promovidos por P. Diddy em sua mansão.

O episódio ainda retrata a relação conflituosa de Burns e o magnata do hip-hop Jay G. O chefe se une à ex-mulher do rapper, Homer, Bart e um time de músicos que pretendem se vingar do cantor.

Outras semelhanças apontadas pelos internautas são que nenhum dos convidados da festa sabe quem é o anfitrião. Entretanto, quando chegam ao último andar, Homer conhecer Jay G, que está observando toda a celebração. A maneira como o rapper fica é semelhante aos relatos de como P. Diddy se portava.

Além disso, o nome Jay G remete ao rapper e esposo de Beyoncé, Jay-Z. Ele também teve nome inserido na polêmica por vídeos no TikTok. O episódio também faria menção a cantora pop, segundo a internet, quando uma mulher de vestido longo amarelo surge, muito semelhante a Beyoncé.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp