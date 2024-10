Foto: Edgar Machado Carol Costa como Bibi Ferreira na peça "Clara Nunes - A Tal Guerreira"

Carol Costa está nos palcos com o musical "Clara Nunes - A Tal Guerreira", que aborda a vida da cantora brasileira, conhecida pelo seu trabalho com gêneros musicais como a MPB e o samba. A personagem interpreta pela atriz é Bibi Ferreira, uma das amigas mais próximas da musicista.

Em entrevista exclusiva ao IG Gente, Carol Costa falou sobre dar vida à também atriz , cantora e diretora e reconheceu ser um trabalho árduo: "Um desafio delicioso. Eu estou tão feliz! Além de cantar e dançar eu amo atuar. Na verdade, é o que mais amo fazer", iniciou ela animada.

"Bibi Ferreira não tem números musicais no espetáculo além de “Basta Um Dia” mas participa de todos os números dançando e ajudando a costurar a história. São quase 30 números musicais e todos tem uma função dentro da dramaturgia", revelou a atriz.

Foto: Edgar Machado Carol Costa se preparando para interpretar Bibi Ferreira

Bastidores da peça

A artista também contou um pouco da dinâmica que ocorre entre a produção e os atores da peça. "Todo o elenco participa de tudo o que está acontecendo no palco. Ou seja, foi preciso muito estudo para construção corporal e para segurar os trejeitos e as intenções em todos os momentos do início ao fim da peça .

"Nos números musicais quem dança é Bibi e não Carol. E minha maior preocupação foi como desenvolver e me movimentar sendo Bibi Ferreira. É preciso estar presente o tempo todo", explicou.

"Mergulhei em entrevistas"

Para entender a personagem, a atriz se debruçou sobre o material que havia da amiga de Clara Nunes. "Antes mesmo do início dos ensaios eu mergulhei em entrevistas, documentários, depoimentos e livros. Devorei todo material que consegui para achar informações a respeito dessa relação", contou ela.

Foto: Edgar Machado Vanessa da Mata interpreta Clara Nunes e Carol Castro vive Bibi Ferreira,amiga da musicista

Relação entre Clara Nunes e Bibi Ferreira

Carol Costa também comentou a respeito da relaçãomentre a cantora e sua fiel amiga. "Bibi por conhecer tudo de palco, tudo de teatro, passava muita segurança pra Clara que admirava esse prazer que Bibi tinha em ensiná-la", reforçou.

"Além da condução do nosso diretor Jorge Farjalla, eu ganhei um presente ao entrar em contato e conversar com Deolinda Vilhena, produtora que esteve nos bastidores das vidas de Clara Nunes e Bibi Ferreira e foi amiga pessoal das duas", relatou ela.

"Foi uma riqueza e um privilégio ouvir relatos, memórias de alguém que conviveu de perto com a magia e o acontecimento que foi esse encontro", concluiu Costa.

