Reprodução: Instagram Sérgio Mallandro com quadro de Sônia Lima

Sônia Lima completou 65 anos na última segunda (30) e ganhou uma homenagem inusitada do comediante Sérgio Mallandro. O ator postou um vídeo de um dos ensaios que a artista fez para a Playboy.



No registro, ele aparece ao lado da artista avaliando a foto que ela fez para a revista adulta. Os seios e a parte íntima da artista estão cobertos com figurinhas de celebridades, incluindo o rosto do próprio Mallandro.



"Niver da Sonia Lima me botaram em uma roubada", escreveu o humorista na legenda da publicação. Após interagir com a atriz, o ator fala com o atual namorado da musa, Flávio Antunes.

Ao final do momento, Sergio Mallandro se "justifica" para o cônjuge de Sônia Lima, que diz em tom de brincadeira: "E aí, irmão? Vamo conversar aqui! O que você tá fazendo ali? [no ensaio da Playboy realizado pela artista]".

Quadro de ensaio da Playboy feito por Sônia Lima Reprodução: Instagram Sônia Lima em interação com Sérgio Mallandro Reprodução: Instagram Namorado de Sônia Lima em interação com Sérgio Mallandro Reprodução: Instagram

"Que roubada", finalizou o comediante ao término do momento com a veterana.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .