Reprodução: Instagram Maia Lozano e Fiuk

A influenciadora Maia Lozano revelou que teve uma relação de 2 anos com o cantor Fiuk . A jovem, que recentemente entrou no Onlyfans e no Privacy, contou detalhes do envolvimento amoroso com o ex-BBB.



"Nos conhecemos por amigos em comum. Foi tudo muito intenso. Eu nem conhecia essas plataformas, o Fiuk também não era ligado nisso", iniciou ela ao falar sobre o affair e a sua entrada no site de conteúdo adulto.

Ela também explicou o motivo de ter começado a trabalhar com as plataformas +18. "Entrei pelo dinheiro, mas também porque gosto de me exibir", falou. Além disso, Lozano abriu o jogo e expôs a opinião do filho de Fábio Jr. sobre o tema.

"Ele é tranquilo no dia a dia, mas tem ciúmes. Já trocamos mensagens após terminar, mas nada sobre isso. Acho que para ele é surpresa, nunca me perguntou nem comentou nada a respeito", disse ela.

Talaricagem?

Após ter anunciado sua estreia com conteúdos adultos, Maia Lozano relatou que algumas celebridades entraram em contato com ela, além de alguns amigos de Fiuk.

"Essa coisa de nudes mexe com os homens, né? Direct bombando, muitas mensagens, cantadas e até algumas propostas indecentes. Ele nem imagina que alguns amigos já me desejavam desde aquela época", finalizou ela.

